Минфин РФ согласовал финальную версию законопроекта по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций с поправками ко второму чтению, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Андрей Юрьев. Ранее об этом сообщал замминистра финансов Алексей Моисеев.

В планах Госдумы на осеннюю сессию стоит подготовка ко второму чтению законопроекта по страхованию жилья. Документ предусматривает переходный период в течение года, который отводится законодателями на подготовку к введению в действие этого закона.

В законопроекте, по мнению Юрьева, есть много понятийных разночтений, которые вызовут множество проблем в будущем. Так, например, нет четкого понимания, что понимается под чрезвычайной ситуацией — только природные бедствия или и природные, и техногенные катастрофы.



РНПК должна стать ключевым игроком по страхованию жилья, перестраховывая риски до федерального минимума. Как отметил Юрьев, в нынешней версии законопроекта недостаточно стимулов для того, чтобы страхователи в стране считали этот новый вид защиты имущества привлекательным, так как не учитывается нанесение вреда жилью, речь идет только об утрате или гибели строения. Во время наводнения в Приморье 90% домов оказались затоплены, но не уничтожены, отметил спикер. Соответственно, их владельцы, по нынешней версии законопроекта, не получат возмещения. Кроме того, в законопроекте речь идет о предоставлении потерявшим жилье в результате ЧС по нормам социального найма, а не в соответствии с размером и стоимостью утраченного имущества.

По мнению Юрьева, отказ от включения взноса на страхование жилья от ЧС в ЕПД (единый платежный документ) возвращает нас к вопросу доступного и легкого канала продаж. «Мы пока не видим основного канала реализации полисов, которые защищают интересы жителей в регионах с повышенными рисками природных катастроф», — посетовал зампред правления РНПК.

Нынешняя версия законопроекта не мотивирует ни страхователей, ни страховщиков, которым невыгодно продавать полисы с минимальной защитой от рисков ЧС, ни регионы, которые, по задумке авторов законопроекта, должны разработать региональные программы, полагает Юрьев.

Закон всемирного потопа Дата нового рассмотрения Госдумой законопроекта о добровольном страховании жилья от ЧС еще не назначена. Но в ЦБ не теряют надежды, что он будет принят еще в весеннюю сессию — спустя два с половиной года после внесения в Думу. Банки.ру спросил у экспертов, как они относятся к обновленной версии закона.



Актуальная версия законопроекта не увеличит всерьез охват населения в сегменте страхования имущества физлиц (за исключением автотранспорта), который сейчас составляет 3,5% от всего объема имущества в РФ (или 2 млн договоров), уверен он. При этом по большей части речь идет о страховании недвижимости, приобретенной по ипотеке. Для расширения охвата страхования в этом сегменте, даже с учетом принятия законопроекта, потребуется целый набор дополнительных стимулов для всех заинтересованных сторон.

Представитель РНПК опасается антиселекции в этом новом виде страхования — скорее всего, он получит распространение в неблагополучных (с точки зрения ЧС) регионах, тогда РНПК как перестраховщику придется проводить выплаты по договорам перестрахования жилья в рисковых регионах РФ, фактически субсидируя их за свой счет. «Успех реализации законопроекта напрямую связан с возможностью перераспределения рисков между безубыточными и убыточными территориями», — считает Юрьев.



