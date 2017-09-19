Уровень безработицы в России в августе снизился до 4,9% с июльских 5,1%. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Росстата.

«В августе 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,8 млн человек в возрасте 15—72 лет, или 4,9% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится в докладе о социально-экономическом положении России в январе — августе 2017 года.

В качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, зарегистрированы 0,8 млн человек, из которых 0,6 млн человек получали пособие по безработице

Согласно данным Минтруда, также опубликованным во вторник, за период 6 по 13 сентября численность безработных граждан РФ, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 1,6% и составила 753 960 человек. Годом ранее этот показатель составлял 891 950 человек, отмечается в сообщении.

За неделю численность безработных снизилась в 82 регионах страны, наиболее значительно — в республиках Мордовия, Татарстан, Карелия, Башкортостан, Липецкой, Кировской, Курской, Брянской, Орловской областях, Пермском крае.

При этом в двух регионах — Ленинградской области и Чечне — отмечен рост численности безработных граждан, а в Ингушетии численность безработных не изменилась.

На 1 сентября 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 сентября 2016-го —1,2%).