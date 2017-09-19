Верховный суд (ВС) РФ подтвердил выводы нижестоящих инстанций о законности отзыва лицензии у банка РСБ 24, сообщили РАПСИ в суде.

ВС отказал РСБ 24 в передаче кассационной жалобы в судебную коллегию по экономическим спорам. Арбитражный суд Москвы в августе 2016 года отказал кредитной организации в заявлении о признании недействительным приказа Центрального банка (РФ) об отзыве лицензии на осуществление операций. Выводы первой инстанции поддержали апелляция и кассация.

Арбитражный суд Москвы 26 января 2016 года удовлетворил заявление ЦБ о признании несостоятельным (банкротом) банка РСБ 24. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ноябре 2015 года сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам РСБ 24, размер которого составит около 18 млрд рублей.

Банк России 10 ноября 2015 года принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у РСБ 24. По информации регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечалось в сообщении ЦБ. При этом, по информации регулятора, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.