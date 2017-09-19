Севергазбанк изменил процентные ставки по ипотеке. Теперь кредит на покупку готового жилья предоставляется по ставке от 9,5% годовых (ранее — 10,1—10,75% годовых), на новостройку — от 9,5% годовых (прежде — 9,65—10,4% годовых), на рефинансирование ранее предоставленной ипотеки — от 9,7% годовых (до этого — 10,5—10,75% годовых).

Размер ставки увеличивается на 1 процентный пункт без личного страхования. Также ставка повышается на 0,25 п. п. без применения скидки в рамках «Календаря праздников» — программы лояльности банка, по условиям которой в день рождения заемщика и в дни различных профессиональных праздников ставка по ипотеке снижена.

«Ранее банк раскрывал полный диапазон процентных ставок, теперь на официальном сайте кредитной организации указана только минимальная процентная ставка, поэтому в полной мере оценить произошедшие изменения невозможно», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Срок кредитования — от трех до 25 лет, сумма — от 300 тыс. до 20 млн рублей, минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости приобретаемого жилья (15% для сотрудников бюджетных организаций). Допускается использование средств материнского (семейного) капитала в качестве части первоначального взноса. Возможно получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход.