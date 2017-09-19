Банк России приступил к разработке стандартов работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с агентами, которые могут содержать ограничения на работу агентов с пенсионными накоплениями, говорится в письме регулятора от 25 августа 2017 года (есть у РБК).

Позиция ЦБ была изложена в ответ на предложение Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) рассмотреть стандарты ассоциации по работе с агентами как основу для всего рынка. Ответ был подготовлен департаментом коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ и подписан директором департамента Филиппом Габунией.

Участники рынка, опрошенные РБК, считают, что это может резко снизить доступность пенсионных услуг. В ЦБ подтвердили РБК факт направления письма.

Агентами НПФ считаются компании-брокеры, банки и другие организации, предлагающие пенсионные продукты.

Гендиректор НПФ «Будущее» Николай Сидоров в апреле говорил, что через банки привлекаются до 50% клиентов рынка обязательного пенсионного страхования (ОПС); в сентябре, по его словам, на банки приходится уже 70% продаж. Однако сейчас Пенсионный фонд России (ПФР) принимает заявления, поданные только через три канала: многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), отделения ПФР и сайт «Госуслуги.ру», пояснила глава департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ ПФР Марита Нагога. «Даже если банки и брокеры и предлагают подписать договор об услуге ОПС, клиенту все равно необходимо подавать заявление о переходе лично в ПФР или отправить нотариально заверенное письмо по почте, передать через представителя или же через единый портал госуслуг», — сказала Нагога. Такие изменения вызваны тем, что в конце июня ПФР приостановил прием заявлений с использованием электронных подписей в связи с их возможной фальсификацией.

14 июня 2017 года, после завершения очередной переходной кампании, сопровождавшейся привычными уже конфликтами между участниками пенсионного рынка, НАПФ приняла стандарты, которые регулируют работу агентов НПФ. Их основная идея в том, что фонды должны нести ответственность за действия третьих лиц, привлеченных агентом, как за свои собственные. Также в стандартах оговариваются такие условия работы агентов, как предоставление достоверной информации, запрет на обещание каких-либо выгод клиенту от заключения договора обязательного пенсионного страхования и т. д.