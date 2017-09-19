Банк «Аверс» оспорил в Суде по интеллектуальным правам (СИП) РФ отказ в регистрации одноименного бренда, сообщили РАПСИ в суде.

Заявление пока оставлено без движения. Ранее Роспатент отказался зарегистрировать товарный знак, сославшись на его схожесть с другими брендами со словесным элементом «Аверс». Кредитная организация подала возражение в Палату по патентным спорам.

Бренд кредитной организации состоит из слов «Банк Аверс», выполненных буквами русского алфавита в стандартном шрифте, и изобразительного элемента в виде окружности, внутри которой расположен стилизованный графический элемент.

Банк отмечал, что известен под данным фирменным наименованием с 1990 года, то есть бренд получил известность задолго до даты подачи банком заявки на регистрацию товарного знака.



Коллегия патентного ведомства не согласилась с возражениями банка, подчеркнув, что бренд сходен до степени смешения с товарными знаками ломбарда «Аверс» и группы компаний «Аверс».



Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда Коллегия Палаты по патентным спорам отказала казанскому банку «Аверс» в регистрации одноименного бренда, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы патентного ведомства.