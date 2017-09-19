Банк «Аверс» оспорил в Суде по интеллектуальным правам (СИП) РФ отказ в регистрации одноименного бренда, сообщили РАПСИ в суде.

Заявление пока оставлено без движения. Ранее Роспатент отказался зарегистрировать товарный знак, сославшись на его схожесть с другими брендами со словесным элементом «Аверс». Кредитная организация подала возражение в Палату по патентным спорам.

Бренд кредитной организации состоит из слов «Банк Аверс», выполненных буквами русского алфавита в стандартном шрифте, и изобразительного элемента в виде окружности, внутри которой расположен стилизованный графический элемент.

Банк отмечал, что известен под данным фирменным наименованием с 1990 года, то есть бренд получил известность задолго до даты подачи банком заявки на регистрацию товарного знака.

Коллегия патентного ведомства не согласилась с возражениями банка, подчеркнув, что бренд сходен до степени смешения с товарными знаками ломбарда «Аверс» и группы компаний «Аверс».

Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда

Коллегия Палаты по патентным спорам отказала казанскому банку «Аверс» в регистрации одноименного бренда, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы патентного ведомства.

Аверс ООО «Банк «Аверс» — крупный по размеру активов региональный банк (Республика Татарстан). Входит в состав финансово-промышленной группы «ТАИФ», является расчетным центром для ряда промышленных, нефтехимических и других предприятий группы. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование преимущественно компаний, связанных с группой «ТАИФ», и их сотрудников, привлечение средств граждан во вклады, операции с ценными бумагами.
Контролирующими бенефициарами банка на настоящий момент являются сын экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик Шаймиев (с учетом доли его брата Айрата Шаймиева контролирует 27,13% акций, входит в совет директоров ОАО «ТАИФ» и является генеральным директором ООО «Нира-Экспорт»), генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов (с учетом доли его сына Тимура контролирует 29,99%), председатель совета директоров и гендиректор ОАО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев (с учетом доли его супруги Лидии контролирует 27,36%). Акционерами банка также выступают гражданин США и вице-президент компании «Status Trading Unc.» Александр Фридман (4,87%), председатель совета директоров банка и замгендиректора ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам Гузелия Сафина (4,58%), заместитель гендиректора ОАО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке Владимир Пресняков (4,52%), член совета директоров банка и главный бухгалтер ОАО «ТАИФ» Ольга Игнатовская (1,25%). На долю акционеров-миноритариев приходится 0,3% акций кредитной организации.


По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 130,62 млрд рублей (55-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 21,85 млрд, кредитный портфель — 48,49 млрд, обязательства перед населением — 29,03 млрд.