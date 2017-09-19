Арбитражный суд Москвы на заседании 19 сентября отложил рассмотрение ходатайства бывших собственников банка «Югра» о привлечении Агентства по страхованию вкладов к разбирательству между банком и ЦБ РФ. В рамках этого разбирательства «Югра» требует признать незаконным введение в банк временной администрации в лице АСВ и трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов — следствием этих действий стала утрата банком лицензии в конце июля. Как передает корреспондент Банки.ру, следующее заседание назначено на 26 сентября. Суд также отложил рассмотрение ходатайства об истребовании у ЦБ и АСВ плана спасения кредитной организации, который был подготовлен перед введением в «Югру» временной администрации.

Ознакомиться с этим планом «Югра» может только через суд. Как объяснял юрист «Югры», он подозревает, что план утверждался формально, за несколько часов, либо вовсе не утверждался. «ЦБ считает, что утверждение формального документа может позволить ему сменить собственников банка... Все обсуждают этот план, а самого плана нет, — посетовал он. — Не позволяя с ним ознакомиться, нас лишают доступа к правосудию».

Услышать решение суда пришли более 120 человек, главным образом так называемые превышенцы — вкладчики, которые держали в «Югре» больше подлежащей обязательному страхованию суммы в 1,4 млн рублей. В числе пришедших на заседание замечен музыкальный критик Сергей Соседов, который в результате краха «Югры» потерял большую часть своего личного капитала.

Музыкальный критик ​Соседов рассказал о потерянных накоплениях в «Югре» Музыкальный критик Сергей Соседов лишился большей части своего личного капитала в результате отзыва лицензии у банка «Югра».



Как кончалась «Югра»

ЦБ ввел в банк временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов 10 июля. Как объяснял зампред ЦБ Василий Поздышев, поводом для этого стало неустойчивое положение «Югры»: банк якобы обходил ограничения на привлечение вкладов населения, для чего делал вкладчиков акционерами, предоставляя им по одной акции. По оценкам регулятора, ущерб от таких манипуляций мог составлять почти 2 млрд рублей.

Позже, 25 июля, «Югра» оспорила действия ЦБ в столичном арбитраже. Как объясняла сторона истца, Банк России вправе ввести в банк временную администрацию, если за последние 12 месяцев капитал такого банка сократился более чем на 30% либо если банк нарушил один из обязательных нормативов ЦБ. Но со стороны «Югры», по утверждению банка, таких нарушений не было.

Отозвать временную администрацию требовали не только собственники «Югры», но и Генпрокуратура (что было первым таким случаем в истории банковского сектора), причем протест с ее стороны был подан до иска в арбитраж. Несмотря на это, временная администрация продолжила работу, а 28 июля регулятор отозвал у банка лицензию.

Такое решение обошлось государству почти в 170 млрд рублей — именно столько АСВ должно выплатить вкладчикам по данному страховому случаю. Это крупнейший размер компенсации за все случаи отзыва банковских лицензий. По данным АСВ, к концу августа банки-агенты выплатили почти 95% от этой суммы.

Карманный банк

Предварительное заседание по этому делу состоялось 15 августа. Тогда представители «Югры» ходатайствовали о привлечении Генпрокуратуры в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, и об истребовании у Банка России переписки с АСВ, в которой обсуждался план спасения банка, подготовленный непосредственно перед введением временной администрации. Представитель «Югры» подозревал, что план утверждался формально, за несколько часов, либо вовсе не утверждался; сторона истца желала с ним ознакомиться. В удовлетворении обоих ходатайств судья отказал, а также обязал Банк России представить письменный отзыв в рамках статьи 131 АПК с документальным и нормативным обоснованием своей правовой позиции.

С​уд отказался привлечь Генпрокуратуру по иску банка «Югра» к ЦБ Арбитражный суд Москвы отказался привлечь Генпрокуратуру в качестве третьего лица по иску банка «Югра» к Банку России, передает корреспондент Банки.ру.

На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России прокомментировала действия регулятора в отношении «Югры». По ее словам, отзыв лицензии стал следствием недобросовестной политики собственников, которые создали «карманный банк» для финансирования своего стороннего бизнеса, а кредитный портфель банка был низкого качества. Бывший президент «Югры» Алексей Нефедов, в свою очередь, назвал такие заявления свидетельством отсутствия у ЦБ каких-либо разумных доводов.

Екатерина МАРХУЛИЯ, Banki.ru