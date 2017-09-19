Клиенты банка HSBC в Китае теперь могут осуществлять онлайн-платежи с помощью селфи. Это стало возможным благодаря внедрению технологии распознавания лиц в мобильном приложении финучреждения. Максимальная сумма платежа составляет 50 тыс. китайских юаней, или 7,6 тыс. долларов США в день, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Используя новую систему, пользователь через фронтальную камеру «показывает» себя приложению, которое сверяет изображение с тем, что хранится в базе данных. Если изображения совпадают и клиент вводит правильный код доступа в свое банковское приложение, он может переводить средства.

Китай стал первой страной, где британский HSBC начал использовать технологию распознавания лиц для платежей. По данным исследования, проведенного по заказу банка, люди в Азии более уверены в новых технологиях, чем в Европе и Северной Америке.

Так, более 60% китайцев считают, что биометрия (например, распознавание лица или сканирование отпечатков пальцев) станет единственным способом доступа к банковским услугам в течение ближайших десяти лет.



Последние годы банк активно внедряет биометрические методы аутентификации клиентов. В феврале 2016-го HSBC объявил о планах по запуску системы распознавания голоса и Touch ID для 15 млн клиентов из Великобритании.