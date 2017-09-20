Индекс Банки.ру по автокредитам (средняя процентная ставка по кредитам на покупку автомобилей) по состоянию на 15 сентября составил 17,91% годовых.



За прошедшие три месяца средняя ставка по кредитам на покупку автомобилей увеличилась на 0,6 процентного пункта. Данное изменение было вызвано увеличением средней ставки по займам на покупку коммерческого транспорта на 1,86 п. п. по сравнению с данными на 15 июня. При этом средняя ставка на покупку нового транспорта снизилась за прошедший период на 0,13 п. п., до 14,79% годовых, а по кредитам на покупку транспортных средств с пробегом уменьшилась на 0,01 п. п., составив на 15 сентября 20,02% годовых.

«Резкий скачок вверх средней ставки по кредитам на покупку коммерческого транспорта связан с корректировкой нами выборки банков, программы которых учитываются при подсчете индекса. По результатам первого полугодия 2017 года в топ-10 автокредитных банков вошли Кредит Европа Банк и Совкомбанк, по программам на покупку коммерческих автомобилей которых сейчас установлены достаточно высокие ставки. Прослеживающаяся же в индексе тенденция снижения ставок по кредитам на покупку легковых машин отражает происходящую на рынке ситуацию: банки хоть и медленно, но корректируют ставки по займам на покупку нового и подержанного транспорта в сторону понижения», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Индекс Банки.ру представляет собой средний размер процентных ставок по рублевым кредитам на приобретение автомобилей топ-10 крупнейших российских банков по портфелю автокредитования (данные по объему портфеля топ-10 берутся из составляемого Банки.ру каждое полугодие рейтинга российских автокредитных банков). Расчет индекса производится аналитиками Банки.ру раз в квартал.

Для получения индекса анализируются данные, представленные на официальных сайтах банков. В расчетах используются процентные ставки, действующие при подтверждении дохода официальными документами, а также при приобретении заемщиком страхования каско и отказе от страхования жизни и здоровья. Если условиями программы предусмотрено взимание комиссии в виде повышенной процентной ставки в первый месяц кредитования, в расчет принималась базовая ставка, действующая при отказе заемщика от уплаты подобной комиссии.

Для расчета показателя аналитики Банки.ру не использовали ставки по продуктам, которые могут быть предоставлены на заявленных условиях только «своим» клиентам (зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам компаний-партнеров и т. д.). При учете этих значений величина средних процентных ставок для открытого рынка будет некорректна.