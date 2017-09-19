Великобритания будет использовать торговую сделку, уже согласованную между ЕС и Канадой, в качестве основы для нового двустороннего соглашения после Brexit. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, которая находится с визитом в Оттаве, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой (CETA) обсуждалось около семи лет и вступает в силу в предварительном порядке 21 сентября 2017 года. Национальным парламентам в странах ЕС, а в некоторых случаях и региональным, необходимо будет утвердить CETA, прежде чем оно сможет действовать в полной мере.

«Я рада, что мы сегодня договорились о том, что CETA следует быстро трансформировать в новое двустороннее соглашение между Великобританией и Канадой», — сказала Мэй.

Эксперты считают, что формирование шаблонов торговых сделок для пост-Brexit отношений вызовет большую тревогу у сторонников отделения страны от ЕС, так как это идет вразрез с одной из главных причин Brexit.

Великобритания, по правилам ЕС, не может начать никаких официальных переговоров по торговым сделкам с другими странами до окончательного завершения процесса Brexit. По заявлению Европейской комиссии, страна может обсуждать с другими странами торговые соглашения, но не на официальном уровне (до тех пор пока остается членом Европейского союза).