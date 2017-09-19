Хозяйственный суд Киева обязал компанию «Укргаздобыча» выплатить более 198,6 млн гривен (7,582 млн lдолларов по текущему курсу) дочерней компании российского Сбербанка в качестве долга по кредиту, по которому украинская компания выступила поручителем. Об этом сказано в решении суда.

«Первичный иск удовлетворить полностью», — отмечается в документе.

В 2012 году компания «Карпатыгаз» совместно с Misen enterprises АВ подписали договор об открытии кредитной линии в «дочке» Сбербанка, поручителем по которому выступила «Укргаздобыча». В соответствии с этим договором, лимит кредитной линии составлял 12,25 млн долларов с 31 декабря 2014 года по 16 июля 2015 года, а также 10,01 млн долларов с 17 июля 2015 года по 14 августа 2015 года.

Заемщики не выполнили условия кредитного соглашения, поэтому банк обратился в суд, чтобы добиться погашение кредита от поручителя. По решению суда «Укргаздобыча» также должна уплатить дополнительно 206,7 тыс. гривен судебного сбора (почти 8 тыс. долларов).