Основатель сообщества автолюбителей «Смотра.ру», видеоблогер Эрик Китуашвили не признал свою вину в мошенничестве со страховыми выплатами в составе организованной группы, сообщило РАПСИ из Дорогомиловского районного суда Москвы.

Во вторник суд приступил к слушаниям по существу уголовного дела в отношении Китуашвили и его сожительницы Анны Каганской. В ходе судебного заседания прокурором была оглашена фабула обвинительного заключения, после чего оба фигуранта отрицательно ответили на вопрос суда о признании вины в инкриминируемых им деяниях.

«Вину полностью не признаю», — сказал Китуашвили.

Китуашвили и Каганская обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере). Китуашвили также вменяются преступления, предусмотренные пунктом «а» части 4 статьи 174 и частью 4 статьи 159 УК РФ (легализация в составе организованной группы денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В середине августа Московский городской суд продлил сроки содержания обоих фигурантов под стражей до 15 октября.

Китуашвили обвиняется по трем эпизодам мошенничества, совершенным, по данным следствия, в 2008 году: один эпизод касается инсценировки хищения трех застрахованных автомобилей — Lexus LS 430, Mercedes-Benz SL 55 AMG, BMW М5 — и получения за них по ложным документам страхового возмещения. Второе обвинение касается легализации денежных средств, полученных от страховой компании, третье — инсценировки угона BMW 745i с Каргопольской улицы в Москве и получения за автомобиль 1,2 млн рублей страховых выплат.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 млн рублей.



Кроме того, в конце сентября прошлого года в Тверской районный суд Москвы поступило еще одно уголовное дело в отношении Китуашвили — о клевете на полицейских. Однако суд постановил вернуть его в прокуратуру для устранения нарушений. По версии следователей, Китуашвили 22 февраля 2016 года в зале суда публично заявил, что некоторые руководители подразделений Главного управления МВД по Москве совместно дали особо крупную взятку руководителю главка за назначение их на замещаемые должности. Позднее Бутырский районный суд Москвы признал не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истцов высказывания Китуашвили в адрес сотрудников полиции. Мосгорсуд признал законным данное решение.

