Торги на российском фондовом рынке во вторник завершились в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ уменьшился на 0,49% от уровня предыдущего закрытия и составил 2 048,99 пункта. Индекс РТС просел на 0,93% — до отметки 1 108,71 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,82%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,18%, «АЛРОСы» — на 0,46%, «Газпрома» — на 0,77%. Акции Московской биржи подорожали на 0,44%.

«Рублевый фондовый индекс ММВБ на протяжении сегодняшней сессии крутился вокруг психологически значимой отметки 2 050 пунктов. Долларовый индекс РТС тем временем сполз под уровень 1 110 пунктов, потеряв в общей сложности почти 1%. Курс доллара США во вторник, 19 сентября, двинулся далее наверх и финиширует в районе 58,2 рубля за доллар, хотя очевидных предпосылок к ослаблению рубля мы не фиксируем. Тем более что нефть Brent по-прежнему стабильна в районе 55 долларов за баррель», — сказала ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.