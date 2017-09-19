Европейская комиссия (ЕК) намерена усилить контроль за иностранными финансовыми компаниями, которые ведут бизнес в ЕС. Новое предложение ЕК будет охватывать все финансовые отрасли, которым разрешено работать в ЕС в рамках так называемого режима эквивалентности, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Режим эквивалентности — система, в соответствии с которой ЕС предоставляет доступ к рынку фирмам, не входящим в ЕС, и которые соответствуют правилам, аналогичным правилам блока.



Согласно информации, полученной на условиях анонимности изданием Reuters, ЕК представит новый законопроект в среду во время ежедневного брифинга. Регуляторы ЕС должны будут регулярно контролировать режимы внешнего финансового регулирования и сообщать ЕК о возможных изменениях, которые могут стать причиной отзыва решения об эквивалентности.



В тексте законопроекта сообщается, что регулирующие органы будут сопоставлять «нормативные, надзорные, правоприменительные и рыночные изменения» в зарубежных странах с нормами финансового сектора, эквивалентными ЕС. В некоторых случаях надзорные органы ЕС также смогут запрашивать «инспекции на месте» в рамках скоординированного мониторинга с иностранными регулирующими органами.

В настоящий момент США, Китай, Япония, Канада и Южная Корея входят в число стран, достигших соглашений об эквивалентности с ЕС для конкретных финансовых секторов. На сегодняшний день регулярные проверки ожидаются только для отдельных отраслей финансовых услуг, а не для всех, как предусматривается законопроектом.