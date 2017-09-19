Россияне в июле увеличили спрос на внутреннем рынке наличной иностранной валюты. Об этом говорится в «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июле 2017 года», опубликованном Банком России во вторник. Регулятор отмечает, что такая динамика носит выраженный сезонный характер и связана с большей потребностью населения в наличной инвалюте в период отпусков. При некотором сокращении предложения это привело к росту чистого спроса на наличную валюту на 47% до 1,7 млрд долларов в долларовом эквиваленте, сообщается в обзоре.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) в июле по сравнению с июнем увеличился на 6% и составил 5,4 млрд долларов. По сравнению с июлем 2015 года спрос сократился на 21%, а с июлем 2016-го — вырос на 3%.

Спрос на доллары вырос на 8% по сравнению с июнем, на евро — на 4%, составив 3,7 млрд и 1,6 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился в июле на 7% до 3 млрд долларов. При этом долларов было куплено на 11% больше, чем месяцем ранее, а евро — на 1%.

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, россияне в июле сняли 2,3 млрд долларов (на 5% больше, чем в июне).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в июле сократилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 3,7 млрд долларов. К аналогичному месяцу 2015 и 2016 годов объем совокупного предложения уменьшился на 33% и 8% соответственно.

Предложение долларов по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 8% до 2,6 млрд долларов, предложение европейской валюты практически не изменилось — 1,1 млрд долларов.

В июле населением было продано уполномоченным банкам 1,4 млрд долларов наличной иностранной валюты — на 4% меньше, чем в июне. Продажи долларов сократились на 8%, евро — выросли на 2%.

На валютные счета в уполномоченных банках физлица в июле зачислили 2,3 млрд долларов наличной иностранной валюты (сокращение на 6% по сравнению с предыдущим месяцем).

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в июле вырос на 47% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,7 млрд долларов. Регулятор отмечает, что рост чистого спроса был преимущественно обусловлен увеличением спроса на доллары.

Как и в предыдущие месяцы, переводы физлицами наличной инвалюты из РФ без открытия счета превышали переводы ее в страну. Сальдо валютных переводов увеличилось на 4% по сравнению с июнем и составило 0,3 млрд долларов.

Уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,5 млрд долларов, что на 29% больше, чем в июне. Ввоз долларов вырос на 52%, ввоз евро практически не изменился. Объем наличной инвалюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июле по сравнению с июнем уменьшился на 8% и составил 1,3 млрд долларов.