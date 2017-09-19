Моногорода как муниципальные образования, призванные обслуживать крупные предприятия, имеют определенные ограничения для работы частного бизнеса. Возникает вопрос, что проще сделать с этими городами: просто расселить и забыть, как это было в свое время сделано в США, или все же развивать?

