Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара на 19:00 мск вырос на 15 копеек и составил 58,26 рубля. Курс евро повысился на 28 копеек, остановившись на отметке 69,78 рубля.
Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,27 рубля, минимальный — 57,91. Всего за торговый день совершено 25 420 сделок на 2 млрд 783 млн 38 тыс. долларов.
Максимальный курс сделки по евро составил 69,84 рубля, минимальный — 69,43. Всего за торговый день совершены 3 892 сделки на 232 млн 662 тыс. евро.