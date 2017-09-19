Альфа-Банк будет сотрудничать с подростками для создания новых продуктов для молодежи и их продвижения. Об этом vc.ru рассказали в банке.
В период с сентября по ноябрь 2017 года компания планирует нанять от двух до пяти новых работников в возрасте от 15 до 17 лет. «Молодежные» сотрудники компании будут работать после учебы по три часа в день и получать зарплату в размере около 30 тыс. рублей в месяц, сообщили в финучреждении.
О старте проекта Альфа-Банк объявит в официальных сообществах в социальных сетях. Чтобы участвовать в проекте, тинейджерам нужно снять видео длиной до двух минут о себе и о том, каким они видят будущее в ближайшие пять — десять лет. Видео или ссылку на него необходимо отправить в личные сообщения сообщества банка в соцсети «ВКонтакте».
В центре блокчейн-компетенций ВЭБа будет создан департамент тинейджеров. Об этом сообщил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в рамках главного открытого урока 1 сентября, который состоялся в Ярославле на Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России».
Прием видеозаявок продлится до 10 октября. Альфа-Банк отберет лучшие видео и пригласит их авторов на собеседования, самые успешные кандидаты получат приглашения на работу.
В банке рассказали, что команда подростков примет участие в разработке продуктов для молодежи и рекламных кампаний. Они также займутся продвижением банка в соцсетях Snapchat и в разделе Stories в Instagram. Альфа-Банк планирует задействовать новых сотрудников в развитии концепции банковского бизнеса в соцсетях. Предполагается, что сообщества компании получат часть инфраструктуры банка, которая позволит ему стать «полноценным банком в соцсетях».
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 2 780,63 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 298,29 млрд, кредитный портфель — 1 658,59 млрд, обязательства перед населением — 746,97 млрд.