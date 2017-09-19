Альфа-Банк будет сотрудничать с подростками для создания новых продуктов для молодежи и их продвижения. Об этом vc.ru рассказали в банке.

В период с сентября по ноябрь 2017 года компания планирует нанять от двух до пяти новых работников в возрасте от 15 до 17 лет. «Молодежные» сотрудники компании будут работать после учебы по три часа в день и получать зарплату в размере около 30 тыс. рублей в месяц, сообщили в финучреждении.

О старте проекта Альфа-Банк объявит в официальных сообществах в социальных сетях. Чтобы участвовать в проекте, тинейджерам нужно снять видео длиной до двух минут о себе и о том, каким они видят будущее в ближайшие пять — десять лет. Видео или ссылку на него необходимо отправить в личные сообщения сообщества банка в соцсети «ВКонтакте».

В ВЭБе создадут департамент тинейджеров В центре блокчейн-компетенций ВЭБа будет создан департамент тинейджеров. Об этом сообщил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в рамках главного открытого урока 1 сентября, который состоялся в Ярославле на Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России».

Прием видеозаявок продлится до 10 октября. Альфа-Банк отберет лучшие видео и пригласит их авторов на собеседования, самые успешные кандидаты получат приглашения на работу.



В банке рассказали, что команда подростков примет участие в разработке продуктов для молодежи и рекламных кампаний. Они также займутся продвижением банка в соцсетях Snapchat и в разделе Stories в Instagram. Альфа-Банк планирует задействовать новых сотрудников в развитии концепции банковского бизнеса в соцсетях. Предполагается, что сообщества компании получат часть инфраструктуры банка, которая позволит ему стать «полноценным банком в соцсетях».