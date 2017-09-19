АФК «Система» подала в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (город Челябинск) апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан, взыскавшего с корпорации и ее дочерней компании «Система-Инвест» 136,3 млрд рублей по иску «Роснефти». Об этом говорится в сообщении «Системы», опубликованном во вторник на сайте АФК.

Официальный представитель «Система» Сергей Копытов заявил ТАСС, что корпорация подробно изложила в апелляционной жалобе свою оценку решения суда первой инстанции. «В то же время в соответствии с процессуальным законодательством подача апелляции является необходимым этапом для возможного мирового соглашения, которое может быть утверждено только в рамках судебного процесса», — сказал он .

Арбитраж Башкирии в конце августа частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система», постановив взыскать с АФК 136,273 млрд рублей.

Суд постановил взыскать с АФК «Система» по иску «Роснефти» 136,3 млрд рублей Арбитраж Башкирии удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» частично, постановив взыскать с АФК 136,273 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В начале мая «Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК «Система» и «Системы-Инвест» 106,6 млрд рублей убытков, причиненных «Башнефти» в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд рублей с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одной акцией «Башнефти».

Арбитраж Башкирии 23 июня по ходатайству «Роснефти» арестовал принадлежащие АФК «Система» и ее «дочке» 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК. Балансовая стоимость активов, как указано в определении суда, составляет 185 млрд рублей. Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд в Челябинске в начале сентября отклонил жалобу АФК «Система» и отказался снять арест с активов корпорации в деле по иску «Роснефти».

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что «очень рассчитывает» на мировое соглашение между АФК «Система» и «Роснефтью». Президент АФК Михаил Шамолин, в свою очередь, говорил, что «Система» согласна с президентом и воспринимает слова главы государства как руководство к действию.