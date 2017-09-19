Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков прокомментировал обыски у блогеров Nemagia. По словам бизнесмена, он не имеет никакого отношения к следственным действиям и взлому двери одного из блогеров. Тиньков назвал распространяемую информацию «провокацией».

«Это провокации! «Порешать» — было бы самым простым способом, но я пошел по-другому, а именно ПО ЗАКОНУ!!! И защищаю свое честное имя в суде! Это прямые личные оскорбления и клевета, и за это их будут судить. Ни к каким дверям, бандитам и другим наговорам я не имею никакого отношения. Меня пытаются подставлять. У «Немагии» есть телефон начальника нашего юридического отдела Валерии — они могут и должны звонить ей, все остальные посредники — это провокаторы и «решальщики», к которым мы НЕ ИМЕЕМ никакого отношения», — написал Тиньков на своей странице в Facebook в ответ на вопрос одного из пользователей.







Напомним, в начале сентября Роскомнадзор по решению кемеровского суда постановил заблокировать ролик Nemagia с критикой основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова. В нем блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин обвинили предпринимателя во лжи, плохом отношении к клиентам и сотрудникам, хамстве, а также упрекнули в лести владельцу Альфа-Банка Михаилу Фридману. На момент публикации видео посмотрели больше 4 млн раз. Банк подал к Nemagia иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Представитель Тинькофф Банка назвал блогеров недобросовестными, а сказанное ими — грязью и клеветой.

​Видеоблогер ​удалил ролики об основателе Тинькофф Банка​ после получения претензий ​ Видеоблогер Юрий Хованский удалил два ролика об основателе Тинькофф Банка после получения претензий от Олега Тинькова. На своей странице «ВКонтакте» блогер разместил копию документа, в котором банкир требует от него удалить видео: в противном случае Тиньков пообещал привлечь Хованского к уголовной ответственности за клевету.



Позже, 13 сентября, Псковитин в своем видеообращении в Интернете сообщил, что у него в квартире проходят обыски «по какому-то уголовному делу». На следующий день Тиньков в видеообращении на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что готов отозвать иск о защите деловой репутации, если блогеры извинятся и удалят соответствующие видеоматериалы.

В понедельник стало известно, что видеоблогер Юрий Хованский (опубликовал видео в поддержку авторов канала Nemagia) удалил два ролика об основателе Тинькофф Банка после получения претензий от Олега Тинькова. На своей странице «ВКонтакте» блогер разместил копию документа, в котором банкир требует от него удалить видео: в противном случае Тиньков пообещал привлечь Хованского к уголовной ответственности за клевету. Он также выложил в Сеть фотографию двери, которая, по словам блогера, была взломана неизвестными.

Добавим, Центральный районный суд Кемерово назначил на 9 октября предварительное судебное заседание по рассмотрению иска основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогерам Печерскому и Псковитину, с которых банкир планирует солидарно взыскать в качестве морального вреда 500 тыс. рублей.