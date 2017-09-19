Сеть ресторанов быстрого питания Burger King получила уведомление из Измайловской межрайонной прокуратуры из-за выпущенной недавно собственной криптовалюты («вопперкойнов»). Проверить криптовалюту поручила прокуратура Москвы, сообщили RNS в пресс-службе Burger King в России.

«Мы получили 13 сентября уведомление и повторное уведомление сегодня с приглашением в Измайловскую прокуратуру по поручению прокуратуры города Москвы. По поручению прокуратуры города Москвы проводилась проверка информации о том, что мы выпустили криптовалюту и начали проводить платежи с этой криптовалютой. Соответственно, нас вызвали, чтобы напомнить, что на территории РФ запрещен оборот любой валюты, кроме российских рублей, и выяснили все подробности этого проекта», — рассказали в Burger King.

​Российский Burger King выпустил собственную криптовалюту Российский Burger King выпустил собственную криптовалюту — вопперкоин, сообщили Банки.ру в пресс-службе компании.

В августе российский Burger King сообщил, что выпустил в России собственную криптовалюту на блокчейн-платформе Waves. Криптовалюта называется «вопперкоин», их количество составило 1 млрд. Как заявляла компания, за один купленный воппер начисляется один вопперкоин. Также сообщалось, что в 2017 году она начнет принимать биткоины.

Ранее «Ведомости» писали, что основателя фермерского кооператива LavkaLavka Бориса Акимова вызвали в Лефортовскую районную прокуратуру для разъяснения, почему ретейлер принимает к оплате биткоины. Впоследствии прокуратура не обнаружила нарушений в деятельности LavkaLavka, но вынесла предупреждение кооперативу.