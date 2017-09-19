Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил без движения кассационную жалобу одного из бывших руководителей Форус Банка Руслана Сулейманова на решение о признании кредитной организации несостоятельной, сообщили РАПСИ в суде.

Суд оставил без движения жалобу в связи с тем, что заявитель не приложил к ней все необходимые документы.

Первая инстанция 17 марта удовлетворила соответствующее заявление Центробанка о несостоятельности Форус Банка. Выводы арбитража Нижегородской области подтвердил Первый арбитражный апелляционный суд.

Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у кредитной организации приказом регулятора от 19 декабря 2016 года.

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.

ЦБ сообщал в апреле, что стоимость имущества (активов) Форус Банка составляет 1,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,5 млрд рублей.