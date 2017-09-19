Конференция ИД «Коммерсант» «Инновации для телекома: вызовы цифровой экономики» состоится 27 сентября в Москве, в отеле «Балчуг Кемпински».

Эксперты сферы информационно-коммуникационных технологий вновь соберутся вместе, чтобы поделиться опытом, рассказать о достижениях и обсудить, чего за этот год добились конкуренты и партнеры. Впервые отдельной темой станет обсуждение юридической и технической составляющих телеком-отрасли, а также новых векторов цифровизации. Профессионалы обсудят правовое регулирование и основные барьеры на пути к цифровой экономике, не оставят без внимания и потребности заказчика-абонента.

Вопросы для обсуждения:

Юридические ограничения внедрения новых технологий в телекоме.

Правовое регулирование роуминга: ФАС vs мобильные операторы.

Правовые вопросы развития «Интернета вещей».

Digital-платформы, эффективные решения из «облака».

Драйверы дохода: монетизация и ускорение ТТМ новых продуктов.

Как эффективно управлять «зоопарком» устройств в новых сетях.

Векторы инвестиций: что нужно успеть провайдерам цифровых услуг.

Цифровая трансформация: массовизация сервисов и новый уровень производительности.

MVNO в цифровой экономике.

Приглашенные спикеры: