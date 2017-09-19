Конференция ИД «Коммерсант» «Инновации для телекома: вызовы цифровой экономики» состоится 27 сентября в Москве, в отеле «Балчуг Кемпински».
Эксперты сферы информационно-коммуникационных технологий вновь соберутся вместе, чтобы поделиться опытом, рассказать о достижениях и обсудить, чего за этот год добились конкуренты и партнеры. Впервые отдельной темой станет обсуждение юридической и технической составляющих телеком-отрасли, а также новых векторов цифровизации. Профессионалы обсудят правовое регулирование и основные барьеры на пути к цифровой экономике, не оставят без внимания и потребности заказчика-абонента.
Вопросы для обсуждения:
- Юридические ограничения внедрения новых технологий в телекоме.
- Правовое регулирование роуминга: ФАС vs мобильные операторы.
- Правовые вопросы развития «Интернета вещей».
- Digital-платформы, эффективные решения из «облака».
- Драйверы дохода: монетизация и ускорение ТТМ новых продуктов.
- Как эффективно управлять «зоопарком» устройств в новых сетях.
- Векторы инвестиций: что нужно успеть провайдерам цифровых услуг.
- Цифровая трансформация: массовизация сервисов и новый уровень производительности.
- MVNO в цифровой экономике.
Приглашенные спикеры:
- министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров;
- заместитель руководителя Россвязи Игорь Чурсин;
- президент, председатель правления «МТС» Андрей Дубовсков;
- вице-президент «Ростелекома» Валерий Ермаков;
- генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин;
- генеральный директор «Зебра Телекома» Сергей Кудрин;
- генеральный директор Black Star Inc. Павел Курьянов;
- заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько;
- президент компании «ТрансТелеКом» Роман Кравцов;
- генеральный директор, председатель правления РВК Александр Повалко;
- директор департамента R&D Национального центра информатизации (НЦИ) Александр Ануфриенко;
- президент группы компаний «Русские Башни» Александр Чуб;
- заместитель генерального директора по стратегии и развитию «МаксимаТелекома» Олег Копицын;
- заместитель директора по технологическому развитию Фонда развития интернет-инициатив Сергей Алимбеков;
- директор департамента маркетинга МГТС Максим Гарусев;
- директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.