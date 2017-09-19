Конференция ИД «Коммерсант» «Инновации для телекома: вызовы цифровой экономики» состоится 27 сентября в Москве, в отеле «Балчуг Кемпински».

Эксперты сферы информационно-коммуникационных технологий вновь соберутся вместе, чтобы поделиться опытом, рассказать о достижениях и обсудить, чего за этот год добились конкуренты и партнеры. Впервые отдельной темой станет обсуждение юридической и технической составляющих телеком-отрасли, а также новых векторов цифровизации. Профессионалы обсудят правовое регулирование и основные барьеры на пути к цифровой экономике, не оставят без внимания и потребности заказчика-абонента.

Вопросы для обсуждения:

  • Юридические ограничения внедрения новых технологий в телекоме.
  • Правовое регулирование роуминга: ФАС vs мобильные операторы.
  • Правовые вопросы развития «Интернета вещей».
  • Digital-платформы, эффективные решения из «облака».
  • Драйверы дохода: монетизация и ускорение ТТМ новых продуктов.
  • Как эффективно управлять «зоопарком» устройств в новых сетях.
  • Векторы инвестиций: что нужно успеть провайдерам цифровых услуг.
  • Цифровая трансформация: массовизация сервисов и новый уровень производительности.
  • MVNO в цифровой экономике.

Приглашенные спикеры:

  • министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров;
  • заместитель руководителя Россвязи Игорь Чурсин;
  • президент, председатель правления «МТС» Андрей Дубовсков;
  • вице-президент «Ростелекома» Валерий Ермаков;
  • генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин;
  • генеральный директор «Зебра Телекома» Сергей Кудрин;
  • генеральный директор Black Star Inc. Павел Курьянов;
  • заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько;
  • президент компании «ТрансТелеКом» Роман Кравцов;
  • генеральный директор, председатель правления РВК Александр Повалко;
  • директор департамента R&D Национального центра информатизации (НЦИ) Александр Ануфриенко;
  • президент группы компаний «Русские Башни» Александр Чуб;
  • заместитель генерального директора по стратегии и развитию «МаксимаТелекома» Олег Копицын;
  • заместитель директора по технологическому развитию Фонда развития интернет-инициатив Сергей Алимбеков;
  • директор департамента маркетинга МГТС Максим Гарусев;
  • директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.