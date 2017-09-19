Подавляющее большинство россиян (70%) не имеет банковских вкладов. Депозиты только в Сбербанке есть у 22% респондентов, 4% предпочитают хранить средства в других банках и 1% держит сбережения как в Сбербанке, так и в другом финучреждении. Таковы данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).



42% считают банковские вклады надежным способом хранить деньги (против 51% в декабре 2016-го). При этом число тех, кто думает, что лучше хранить наличные дома, увеличилось до 38% (с 30% — в декабре 2016-го).



«Вкладчики, разумеется, в пользу банков высказываются заметно чаще (63% за такую форму сбережений), но и среди них пятая часть — за вариант «дома» (21%), в целом с декабря 2016 года (последнего замера) люди стали чаще выбирать этот ответ и реже высказываться за хранение в банке. При этом существенно чаще россияне стали говорить, что вклад в банке — выгодный способ хранения средств», — отметили социологи.

Опрос 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше проводился 10 сентября 2017 года в 53 субъектах России, 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.