Арбитражный суд Нижегородской области 18 сентября 2017 года рассмотрел коллективный иск граждан, которые оспаривали решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы об отказе в возбуждении антимонопольного дела против банка и страховщика. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщается на сайте Нижегородского УФАС.

В ведомстве напоминают, что в конце прошлого — начале этого года в антимонопольный орган поступили коллективные жалобы от нижегородцев и жителей Сарова. Поводом для обращения физических лиц послужили действия банка ВТБ 24, который, по мнению заявителей, навязывал услуги страхования от компании «ВТБ Страхование» при заключении кредитных договоров.

По данным ФАС России, доля ВТБ 24 на рынке кредитования физических лиц в границах Нижегородской области в первом полугодии 2015 года составила 11,24%, по итогам второго полугодия 2015 года — 11,58%, в первом полугодии 2016-го — 12,87%. Таким образом, положение ВТБ 24 на рынке кредитования физических лиц в Нижегородской области не может быть признано доминирующим, следовательно, требования, установленные статьей 10 федерального закона «О защите конкуренции», в отношении ВТБ 24 применению не подлежат, указывают антимонопольщики.

При рассмотрении действий кредитной организации на предмет соблюдения требований статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» Нижегородское УФАС России проанализировало количество кредитных договоров банка, заключенных с физическими лицами в границах Нижегородской области за период с апреля 2015 года по декабрь 2016 года включительно.

За этот период банком заключено 23 872 договора кредита с физическими лицами, из которых 14 051 договор (58,86%) заключен с приобретением страховых услуг «ВТБ Страхования». Общий объем выданных кредитов достиг почти 7,604 млрд рублей, из которых агентское вознаграждение банка составило около 79,269 млн (1,04% от суммы кредитов за рассматриваемый интервал времени).

Из этого следует, что банк ВТБ 24 заключил 9 821 договор кредита с физическими лицами (41,14%) без одновременного заключения договора страхования. То есть утверждение заявителей о том, что банк без страхования не выдает кредиты физическим лицам и 80% страховой премии составляет банковское вознаграждение, не соответствует действительности, заключают в Нижегородском УФАС.

При этом, по данным ведомства, заявители не представили в антимонопольный орган доказательств того, что в случае отказа заемщиков от страхования банк отказал бы в заключении кредитного договора.



Эти обстоятельства послужили основанием для отказа 21 февраля 2017 года в возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Арбитражный суд Нижегородской области 18 сентября поддержал это решение Нижегородского УФАС России.







ВТБ 24 ПАО «Банк ВТБ 24» — один из крупнейших финансовых институтов России, отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. ПАО «Банк ВТБ» контролирует 99,93% акций ВТБ 24. Основная специализация — работа с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. До конца 2017 года планируется присоединение ВТБ 24 к ВТБ. По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 3 449,76 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 310,98 млрд, кредитный портфель — 2 001,18 млрд, обязательства перед населением — 2 313,22 млрд.