Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян в январе — августе сократились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая оценка Росстата приводится в опубликованном во вторник докладе о социально-экономическом положении России.

При этом в августе годовые темпы снижения реальных располагаемых денежных доходов замедлились до 0,3% с 1% в июле (согласно пересмотренным данным).

Денежные доходы в среднем на душу населения, по оценке Росстата, в августе составили 31 422 рубля, увеличившись в годовом выражении на 3,2%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций равнялась 38 040 рублям (рост на 7,1% к аналогичному прошлогоднему периоду). При этом реальная зарплата увеличилась на 3,7%.