Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг оператора связи «МегаФон» по обязательствам в иностранной валюте с «ВВ+» до «ВВВ-», до «инвестиционного» уровня, следует из релиза S&P.

Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «стабильный». По мнению S&P, рейтинг «МегаФона» находится на уровне выше «суверенного», поскольку компания сможет выполнить свои обязательства в иностранной валюте даже в условиях стрессового сценария.



Кроме того, аналитики подтвердили рейтинг «МегаФона» по обязательствам в национальной валюте на уровне «BBB-».

«Агентство также подтвердило рейтинг компании по обязательствам в национальной валюте на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом, что отражает твердую конкурентную позицию «МегаФона» в области мобильной передачи данных, связанную с превосходным качеством сети 3G и конкурентным преимуществом в 4G, улучшением операционного профиля, а также консервативной финансовой политикой», — прокомментировали в «МегаФоне».