Минфин РФ предполагает, что возврат Украиной долга в 3 млрд долларов не состоится до соответствующего решения Апелляционного суда в Лондоне, однако рассчитывает на компенсацию части судебных издержек России не позднее 20 сентября 2017 года. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский.

«До апелляции мы на возврат средств не рассчитываем, хотя рассчитываем на исполнение Украиной другого решения этого суда — о компенсации части судебных издержек, понесенных Российской Федерацией, до завтрашнего числа», — сказал он.

Комментируя размещение Минфином Украины международных облигаций на 3 млрд долларов, о котором в понедельник объявил президент страны Петр Порошенко, Вышковский отметил, что Украина «формально находится в состоянии дефолта», а ее евробонды интересны «только инвесторам, преследующим достаточно спекулятивные стратегии».

Порошенко объявил о размещении Украиной облигаций на 3 млрд долларов Министерство финансов Украины успешно завершило размещение международных облигаций на 3 млрд долларов. Об этом в понедельник объявил президент Украины Петр Порошенко, находящийся с визитом в Нью-Йорке.

Высокий суд Лондона 26 июля конкретизировал вердикт от 29 марта 2017 года, вынесенный в пользу России по иску к Украине из-за дефолта по еврооблигациям на 3 млрд долларов. Суд, в частности, продлил действие решения, исключающего возможность принуждения Украины к выплате долга, до вердикта Апелляционного суда, слушания в котором запланированы на январь 2018 года.

В марте лондонский суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств Фонда национального благосостояния, а также 75 млн долларов купонного дохода и штрафные проценты. Проценты рассчитываются с 21 декабря 2015 года, уточнял Минфин.

Также лондонский суд обязал Украину возместить России часть судебных расходов на 2,8 млн фунтов стерлингов, половину этой суммы Украина должна заплатить не позднее 20 сентября 2017 года. Суд также постановил, что требование России по компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по апелляции на вердикт Высокого суда Лондона, которая была подана в июне 2017 года.