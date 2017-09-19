Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Ассоциация» на уровне «ruBBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.



«Позитивное влияние на рейтинг оказывают умеренно высокий уровень достаточности собственных средств (на 1 августа 2017 года Н1.0 = 16%; Н1.1 = Н1.2 = 13,6%; нормативы достаточности капитала могут выдержать полное обесценение до 9,2% остатка совокупной ссудной задолженности без увеличения капитала или сокращения активов под риском) и хорошая обеспеченность ссудного портфеля (на 1 августа 2017 года покрытие ссудного портфеля без учета выданных межбанковских кредитов обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий — 135,3%; с учетом этих компонентов залогового портфеля — 558,6%)», — отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков, поддержку рейтингу банка оказывают значительный запас ликвидности на балансе и хорошая отраслевая диверсификация ссудного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ограничивают рейтинг банка «Ассоциация» невысокие показатели рентабельности (рентабельность капитала по прибыли после налогообложения составила 4,9% за период с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017-го) в сочетании с низким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (95,7% за II квартал 2017-го) и низкая оборачиваемость корпоративного кредитного портфеля.

При этом в случае экстренной необходимости у банка «Ассоциация» есть доступ к нерыночным источникам дополнительной ликвидности от акционеров юридических лиц, добавили в RAEX.