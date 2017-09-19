Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Ассоциация» на уровне «ruBBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.
«Позитивное влияние на рейтинг оказывают умеренно высокий уровень достаточности собственных средств (на 1 августа 2017 года Н1.0 = 16%; Н1.1 = Н1.2 = 13,6%; нормативы достаточности капитала могут выдержать полное обесценение до 9,2% остатка совокупной ссудной задолженности без увеличения капитала или сокращения активов под риском) и хорошая обеспеченность ссудного портфеля (на 1 августа 2017 года покрытие ссудного портфеля без учета выданных межбанковских кредитов обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий — 135,3%; с учетом этих компонентов залогового портфеля — 558,6%)», — отмечается в сообщении.
По мнению аналитиков, поддержку рейтингу банка оказывают значительный запас ликвидности на балансе и хорошая отраслевая диверсификация ссудного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ограничивают рейтинг банка «Ассоциация» невысокие показатели рентабельности (рентабельность капитала по прибыли после налогообложения составила 4,9% за период с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017-го) в сочетании с низким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (95,7% за II квартал 2017-го) и низкая оборачиваемость корпоративного кредитного портфеля.
При этом в случае экстренной необходимости у банка «Ассоциация» есть доступ к нерыночным источникам дополнительной ликвидности от акционеров юридических лиц, добавили в RAEX.
АО «КБ «Ассоциация» — средний по размеру активов региональный банк, один из крупнейших в Нижегородской области. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание преимущественно местных предприятий и организаций, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают вклады населения.
По данным банка, основными акционерами в настоящее время выступают следующие нижегородские организации и предприятия: ПАО «Нижегородский телевизионный завод В. И. Ленина» (ПАО «Нител») (43,90% совместно с «дочкой» — ООО «Нител-Энерго»), ПАО «Завод им. Г. И. Петровского» (14,24%), АО «Гидравлические системы» (9,73%), ООО «Резонанс-НН» (9,18%), АО «Гидромашфарверк» (8,19%), ЗАО «Научно-производственное предприятие «Гиком» (6,35%), ООО «Теплоцентр НМЗ» (2,47%), НОАО «Гидромаш» (1,37%). Оставшаяся часть акций принадлежит физическим и юридическим лицам, доля каждого из которых не превышает 5%.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 11,82 млрд рублей (195-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,30 млрд, кредитный портфель — 5,34 млрд, обязательства перед населением — 6,63 млрд.