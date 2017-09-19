Гражданин на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области о признании рекламы финуслуг незаконной взыскал с компании 21 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Челябинского УФАС.

Мировой суд Курчатовского района признал, что ООО «Скорая помощь получения кредитов» должно выплатить указанную сумму гражданину, который воспользовался ненадлежащим рекламным предложением компании.

Так, реклама ООО «Скорая помощь получения кредитов» содержала информацию: «кредит всем… одобрение всех заявок… объединим все кредиты в один». Гражданин, увидевший данную рекламу в одном из печатных изданий, обратился в компанию за потребительским кредитом.

Однако вместо выдачи кредита компания заключила с физическим лицом договор о предоставлении консультационных услуг на сумму 6 тыс. рублей. Кредит, который, как указывалось в рекламе, доступен всем, так и не был получен.

В ходе рассмотрения Челябинским УФАС этого дела компания «Скорая помощь предоставления кредитов» указала, что под использованными в рекламе формулировками следует понимать оказание компанией исключительно консультационных услуг по вопросам кредитования.

Однако антимонопольная служба установила, что, как следует из буквального толкования рекламы, ООО «СППК» предлагает потребителям рекламы получить финансовую услугу по предоставлению потребительского займа. При этом компания не является кредитной организацией, оказывающей финансовые услуги, в частности по предоставлению займов физическим лицам. Соответственно, указанные в рекламе сведения «кредит всем» являются недостоверными.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 5 закона о рекламе, недостоверной признается реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, поясняют антимонопольщики.

Аналогичное нарушение требований закона о рекламе признано в отношении сведений «одобрение всех заявок», поскольку действующее законодательство допускает возможность отказа кредитора в выдаче займа.

Согласно полученной Челябинским УФАС информации, представители ООО «Скорая помощь получения кредитов» при общении с клиентами в рамках оказания консультационных услуг сообщали, что выдача кредита будет производиться через конкретные банки-партнеры. При этом каких-либо правоотношений с этими банками данная организация не имеет, установила позже антимонопольная служба.

По результатам рассмотрения дела Челябинское УФАС признало рекламу ненадлежащей, а ООО «Скорая помощь предоставления кредитов» — нарушившим законодательство о рекламе.

С данным решением Челябинского УФАС гражданин обратился в Мировой суд Курчатовского района, поскольку именно данная реклама подвигла его пойти за кредитом в ООО «Скорая помощь предоставления кредитов».



Мировой суд Курчатовского района постановил взыскать в пользу истца 6 тыс. рублей, уплаченные за заключение договора, неустойку за нарушение срока удовлетворения требования потребителя в размере 6 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. рублей и штраф в 7 тыс. рублей.