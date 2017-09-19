Судебные приставы взыскали с калужского бизнесмена около 2,6 млн рублей задолженности по кредиту, а также исполнительский сбор в размере 181 тыс. рублей. Как отметили в пресс-службе УФССП России по Калужской области, предприниматель принес долг в полиэтиленовом пакете.



По данным ведомства, мужчина задолжал деньги одной из столичных микрофинансовых организаций. В рамках исполнительного производства был применен полный комплекс мер принудительного исполнения, в том числе вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

«Повлиять же на бизнесмена, который не раз приходил в отдел со своим адвокатом, всячески пытаясь отсрочить оплату долга, удалось лишь после того, как над ним нависла угроза потерять дом, который находился в залоге. Гражданин Р. явился в отдел судебных приставов с обычным полиэтиленовым пакетом, в котором оказалась вся сумма задолженности. Денежные средства были приняты судебными приставами по квитанции и в дальнейшем перечислены взыскателю, а исполнительский сбор — в доход государства», — отмечается в релизе.