Американские фондовые индексы во вторник показали положительную динамику.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,11% и составил 2 506,65 пункта. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,18% до 22 370,8. Высокотехнологичный Nasdaq завершил сессию в плюсе на 0,1% — на отметке 6 461,32.

«Еще один шаг вперед сделали американские индексы на торгах вторника, переписывая исторические максимумы. В лидерах последние дни непременно оказываются банки и телекомы. Финсектор продолжает прибавлять на фоне растущей доходности гособлигаций. В акциях телекомов оживление стало наблюдаться после презентации Apple новых продуктов, но вчера появились новости о том, что T-Mobile (+5,86%) и Sprint (+6,77%) «ведут активные переговоры» о слиянии. Вчерашняя речь Трампа в ООН мало что изменила относительно взглядов на напряженность в связи с ядерными амбициями Северной Кореи. Обнародованная статистика указала на ускорение темпов роста цен — как импортных, так и экспортных. Сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на результатах заседания ФРС, решениях о сокращении баланса», — говорит эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.