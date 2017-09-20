Банк России может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк

Банк России может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым Рост Банк и Бинбанк Диджитал. ЦБ может объявить свое решение в четверг.



Акционеры Бинбанка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ, знают два собеседника газеты. Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему, считает один из них. За август пассивы Бинбанка сократились на 5%: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков — до 34 млрд и 50 млрд рублей соответственно, депозиты населения — на 22 млрд рублей до 534 млрд.



Это стало бы вторым проектом Фонда консолидации после «Открытие Холдинга» — о санации «ФК Открытие», «Траста», «Росгосстраха» и трех НПФ было объявлено 29 августа.



У них схожая слабость, говорит старший директор АКРА Кирилл Лукашук. Это крайне агрессивная бизнес-модель развития последних лет, построенная на неорганическом росте, продолжает Лукашук. По его словам, в случае Бинбанка рост шел за счет активов низкого кредитного качества — прежде всего Рост Банка и МДМ Банка.

В 2015 году Гуцериев говорил, что хочет сделать банк, который войдет в первую десятку. С 2014 года группа стала приобретать один банк за другим. Весной 2014 года начался отток средств из «дочки» украинского ПриватБанка, Москомприватбанка, и ЦБ ввел в него временную администрацию. Вскоре его за 6 млрд рублей купил Бинбанк, получив на санацию Москомприватбанка льготный кредит ЦБ в 12 млрд рублей. Теперь это Бинбанк Диджитал.

В том же году группа взяла на санацию группу Рост Банка — на оздоровление пяти банков регулятор выделил 35,9 млрд рублей. Вскоре к ним добавился Уралприватбанк, связанный с бывшими владельцами «Роста». Затем настал черед лизинговой компании «Европлан» (в том же году она провела IPO). В 2016 году была закрыта сделка по покупке МДМ Банка, на базе которого были консолидированы банки группы, включая Бинбанк.

«Ничего хорошего никто не продает. Это была санация. Рост Банк, МДМ Банк и еще пять банков находились не в лучшем состоянии. Все это было сделано с разрешения и при полной поддержке Банка России», — говорил в августе Гуцериев.

Параллельно шла скупка пенсионных фондов. Четыре из них объединены на базе НПФ «Сафмар» (бывший «Райффайзен»). На страховом рынке группа приобрела 45% ВСК.

ЦБ не комментирует действующие банки. Шишханов отказался от комментариев. Связаться с Михаилом Гуцериевым, основателем и совладельцем Бинбанка, во вторник изданию не удалось. Евгений Давыдович, 18 сентября назначенный предправления Бинбанка, не стал комментировать «гипотетические слухи».

