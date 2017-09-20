Расходы федерального бюджета по направлению «Развитие пенсионной системы» в предстоящие два года сократятся на 560 млрд рублей относительно ассигнований, заложенных в действующем законе о бюджете. Этому способствуют низкая инфляция, увеличение стажа для выхода на пенсию для чиновников и неиндексация пенсий работающим пенсионерам, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2018—2020 годы.



Всего расходы федерального бюджета на развитие пенсионной системы в 2018 году составят 3,07 трлн рублей (по сравнению с 3,31 трлн рублей, заложенными в законе о бюджете на 2017—2019 годы), в 2019 году — 3,11 трлн рублей (по сравнению с 3,43 трлн рублей). На 2020 год запланированы расходы на пенсионную систему в размере 3,2 трлн рублей — рост на 4% к 2019 году.

80% расходов на развитие пенсионной системы — это трансферт Пенсионному фонду на выплаты пенсий, и он тоже сокращается: на 264 млрд рублей в 2018 году и на 344 млрд рублей в 2019-м. На пенсиях поможет сэкономить более низкая инфляция, предполагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.



Также сэкономить помогут отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам, считает Сафонов, и увеличение стажа, необходимого для выхода на пенсию, для государственных служащих.

«Возможно, предполагается, что количество таких лиц будет сокращаться: приняты изменения, увеличен стаж госслужбы, который дает право для выхода на пенсию, он поднимается до 25 лет. Кроме того, в Минобороны обсуждается вопрос об увеличении стажа для досрочного выхода на пенсию для военнослужащих», — говорит он.

Проект трехлетнего бюджета 18 сентября одобрило правительство, до конца сентября документ будет внесен в Госдуму. По направлению «Развитие пенсионной системы» отражаются не только расходы на пенсионное обеспечение гражданских пенсионеров, но и пенсии уволенным с военной и приравненной к ней службы (их пенсионное обеспечение осуществляется через Минобороны, МВД, ФСБ и другие силовые ведомства).