Роскомнадзор направил операторам связи по всей стране информацию о том, что Google устанавливает на сетях российских интернет-провайдеров несертифицированные серверы Google Global Cache, используемые для увеличения скорости доступа к ресурсам Google. Об этом говорится в письмах управлений Роскомнадзора по Курганской, Липецкой и Владимирской областям. В двух письмах говорится, что информация об использовании несертифицированных серверов Google Global Cache была получена Роскомнадзором от ФСБ.



Роскомнадзор предупредил провайдеров, что установка данного оборудования без сертификатов соответствия повлечет за собой ответственность по ст. 13.6 КоАП, максимальное наказание по которой для юридических лиц составляет до 300 тыс. рублей.

«Для обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи России является обязательным подтверждение соответствия установленным требованиям средств связи, используемых в сети связи общего доступа», — отмечено в письме временно исполняющего обязанности руководителя управления Роскомнадзора по Липецкой области Романа Бирюкова.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что центральный аппарат действительно проинформировал свои территориальные органы об использовании несертифицированных средств. В Google не ответили на запрос РБК.

Топ-менеджер одного из операторов «большой тройки», а также глава компании, работающей в сфере связи, утверждают, что серверы Google Global Cache не являются средством связи, а потому вообще не должны сертифицироваться. «Согласно перечню средств связи, подлежащих обязательной сертификации, серверы, которыми являются Google Global Cache, не входят в перечень средств, подлежащих обязательной сертификации», — подтверждает директор некоммерческой организации «Общество защиты Интернета» Михаил Климарев.

Он отмечает, что логика обязательной сертификации заключается в том, чтобы обеспечить работоспособность телекоммуникационных сетей и сделать так, чтобы различное оборудование одного оператора работало совместно с сетями и оборудованием других операторов. Поэтому обязательной сертификации подвергаются средства коммутации, оборудование радиосвязи и др. «Подобные предупреждения Роскомнадзора являются прямым нарушением действующего законодательства — они не вправе требовать то, что не запрещено и не оговорено в нормативно-правовой базе», — говорит Климарев.