Балтийский Банк продает бизнес-центр «Аэроплаза» в Санкт-Петербурге. Его новым владельцем может стать инвестиционная компания Jensen Group. Переговоры идут, однако сделка пока не завершена, пишут «Ведомости».

Бизнес-центр «Аэроплаза» на ул. Стартовой, 8, рядом с аэропортом Пулково, в 2008 году построило ООО «Невский проект», подконтрольное основателю группы JFC, гендиректору Новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману и бывшему владельцу «Авиамоторс» Сергею Рукину. Бизнес-центр был заложен по кредиту в 1,2 млрд рублей, который Кехман и Рукин взяли в Сбербанке на его строительство. Собственники два года безуспешно пытались продать «Аэроплазу» за 55 млн долларов. В 2010 году залог перешел Сбербанку.

В апреле 2011 года здание приобрела структура Андрея Исаева, который был совладельцем Балтийского Банка на паритетных началах с президентом банка Олегом Шигаевым. В 2014 году после затяжного конфликта между акционерами Центробанк выбрал санатором «Балтийского» Альфа-Банк, который на эти цели получил от АСВ кредит в 57 млрд рублей. В апреле 2015 года Альфа-Банк объявил о продаже «Аэроплазы», не уточнив, как недвижимость перешла в распоряжение санатора.

Рыночная стоимость бизнес-центра — 1,3—1,5 млрд рублей, считает директор департамента инвестиционных услуг Colliers International в Петербурге Анна Сигалова. По ее оценке, срок окупаемости составит около восьми лет.

