Банк «Ростфинанс» повысил ставки по вкладу «Классика Роста».
Доходность депозита составит 4,5—7,75% годовых (вместо 4,5—7,5%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Денежные средства привлекаются на срок от 31 до 1 095 дней.
Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 5,23 млрд рублей (282-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,16 млрд, кредитный портфель — 3,02 млрд, обязательства перед населением — 3,17 млрд.