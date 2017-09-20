Ростфинанс ООО «КБ «РостФинанс» — небольшой по размеру активов ростовский банк, учрежденный в 1990 году. Основные направления деятельности — обслуживание счетов и кредитование юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Банк также активен в проведении конверсионных операций и работе на бирже. Основным источником фондирования являются средства физических лиц (60%).

Бенефициарами банка выступают председатель совета директоров Аркадий Скоров, Екатерина Леонова, Марьям Халипаева (по 19,90% у каждого), Анна Боченкова (16,17%), Евгений Ляльков (11,67%), Андрей Прохватилов (7,46%), Елена Куницкая (5%).

По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 5,23 млрд рублей (282-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,16 млрд, кредитный портфель — 3,02 млрд, обязательства перед населением — 3,17 млрд.