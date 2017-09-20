Проблему с роумингом в Крыму решить просто, сказал в интервью «Коммерсанту» руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его словам, нужно убрать слово «роуминг» из тарифа, и забыть его навсегда.



«Мы не собираемся требовать строить вышки. Просто нужно убрать слово «роуминг» из тарифа, забыть его навсегда, использовать его только в технических справочниках инженеров», — пояснил Артемьев.

Он считает необходимым, чтобы тариф был приемлемым. Это будет не роуминговый тариф — внутрироссийский, подчеркнул глава ФАС.

«Тариф будет устанавливаться соответствующими компаниями в Крыму, они с одного реле передают на другое. Не нужно просто текущий российский тариф увеличивать из-за роуминговой составляющей», — пояснил Артемьев. Как только она будет ликвидирована, цена должна упасть, уверен он.

ФАС позитивно оценивает диалог с операторами по внутрисетевому роумингу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России позитивно оценивает диалог с операторами связи по внутрисетевому роумингу и надеется скоро найти компромисс по данному вопросу. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев в кулуарах юридического форума Kazan Legal.

После падения тарифа ФАС обещает не дать крымским компаниям повысить его на ту же величину. «Мы говорим: давайте уберем роуминговую составляющую и снизим тариф на ее размер. Мы готовы вам даже компенсировать немножко, чтобы вы не очень много потеряли», — рассказал чиновник., отметив, что после падения тарифа ФАС не даст крымским компаниям повысить его на ту же величину.

На самом деле сильного обвала тарифов не будет, отмечает Артемьев, он и так там выше только — на 3—4%. Операторам служба предлагает компенсировать половину. «Хорошо, компенсируем 2%, еще 2% останется — по-братски. Но забудьте про роуминг внутри России. И — следующий этап — внутри Таможенного союза», — добавил он.