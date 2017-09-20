Фондовые торги в РФ стартовали в среду в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ на 10:12 мск просел на 0,19% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 045,13 пункта. Индекс РТС на тот же момент уменьшился на 0,03% и находится на отметке 1 108,33 пункта.

«Торги на российском фондовом рынке могут начаться с продолжения негативной динамики, однако и тут не стоит ожидать высокой активности. Вероятный дневной коридор по индексу ММВБ находится в пределах значений 2 030—2 070 пунктов, по индексу РТС — 1 100—1 120 пунктов», — отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.