Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 58,15 рубля, курс евро увеличился на 3 копейки, до 69,75 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Рубль продолжает реагировать на динамику нефти в отсутствие иных драйверов на рынке, указывает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Она отмечает, что нефть марки Brent уже четыре дня пытается закрепиться выше сильного сопротивления в районе 56 долларов за баррель, но у нее так и не удалось пойти дальше.

«В ближайшее время все внимание рынка будет сосредоточено на отчетах по запасам углеводорода в подземных хранилищах США. Если данные Минэнерго покажут более значительные объемы нефти, чем ожидалось, это может отправить Brent в район 54 долларов», — комментирует эксперт. А следом за нефтью пострадает рубль, говорит Афанасьева.

Кроме того, свою роль сыграет и заседание ФРС по денежно-кредитной политике США, продолжает эксперт.

«Если комитет будет настроен позитивно в отношении экономических перспектив и не пересмотрит на понижение ожидания по ставке, это поддержит спрос на доллар и еще больше надавит на рубль», — поясняет аналитик.

В таком случае USD/RUB может продолжить рост с ближайшей целью на отметке 58,8, резюмирует она.

«Сегодня умеренное снижение рубля может быть продолжено, однако активность рынка перед оглашением результатов заседания ФРС будет предельно низкой», — продолжает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. По его прогнозу, ожидаемый дневной диапазон для курса доллара находится в границах 57,5—58,7 рубля, для европейской валюты — 69—70,4 рубля.