Агентство ипотечного жилищного кредитования 19 сентября закрыло книгу заявок на биржевые облигации серии БО-09 объемом 10 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка первого — четвертого купонов определена на уровне 7,95%, что соответствует доходности в 8,19% к оферте через год и, как подчеркивается в сообщении агентства, является рекордно низким показателем для эмитентов первого эшелона. Спред к доходности облигаций федерального займа составил около 60 базисных пунктов (0,6 процентного пункта. — Прим. Банки.ру).

АИЖК отмечает высокий спрос со стороны инвесторов на биржевые облигации БО-09. «Заявки получены от дифференцированного пула инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, частные инвесторы. Всего в сборе заявок приняли участие около 50 инвесторов, 25 из которых участвовали в формировании финальной книги», — рассказали в АИЖК. Общий спрос на эти облигации превысил 32 млрд рублей, книга заявок переподписана по финальной ставке практически в два раза, подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что выпуску присвоен высший рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства — на уровне «AAA(RU)».



Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 21 сентября, облигации находятся на втором уровне листинга. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк и Совкомбанк.