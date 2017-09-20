Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) понизил ставки по вкладам в рублях.
Доходность «Классического» (от 300 тыс. рублей на 31, 91, 181 и 367 дней) составит 6,75—8,45% годовых (ранее — 7,1—8,8%), а «Вклада в будущее» (от 250 тыс. рублей, на срок от 31 до 1 095 дней) — 6,65—8,25% годовых (ранее — 7—8,6%).
Проценты выплачиваются в конце срока.
«Супервклад» (от 1 млн рублей на 271, 367, 547 и 730 дней) можно оформить под 7,05—8,25% (прежде — под 7,4—8,6%), а «Супервклад VIP» (от 10 млн рублей на 367, 547 и 730 дней) — под 7,4—8,35% годовых (ранее — под 7,75—8,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Все вклады, за исключением «Классического», можно пополнять.
АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП) — достаточно крупный универсальный частный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Финучреждение ориентировано преимущественно на кредитование и обслуживание деятельности крупных коммерческих предприятий. Базу фондирования банка исторически формировали средства корпоративных клиентов, однако за последний год эта роль перешла к вкладам частных клиентов. Банк активен на рынке ценных бумаг, РЕПО и конверсионных операций. Полностью подконтролен своему президенту Сергею Бажанову.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 45,71 млрд рублей (102-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 8,54 млрд, кредитный портфель — 21,85 млрд, обязательства перед населением — 19,69 млрд.