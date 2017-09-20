Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложит Центральному банку ограничить M&A (сделки по слиянию и поглощению) для госбанков, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Кашеваров в кулуарах «Недели конкуренции».



«Если ограничивать долю, то администрироваться как раз легко через запрет на приобретение банковских активов тем банкам, которые имеют госдолю в капитале более 50%, — так называемым госбанкам», — сказал он.

Кашеваров напомнил, что ФАС уже направляла в ЦБ предложения по ограничению доли государства в банковском секторе. «И объективно мы столкнулись с тем, что калькуляция этой доли мало администрируема», — пояснил он.

По словам замглавы ФАС, доля государства в банковском секторе постоянно нарастает в связи с тем, что при отзыве лицензии клиенты стремятся перевести свои средства в госбанки, которые считают более надежными. «Поэтому этот процесс нужно останавливать на уровне M&A», — отметил замглавы антимонопольного ведомства.

ФАС планирует направить соответствующие предложения в Центральный банк. «Мы в ближайшее время проведем ревизию всех наших предложений при разработке «дорожной карты», которая в банковском секторе наиболее неполная, и, еще раз консолидировав свои предложения, направим их в ЦБ для обсуждения», — сообщил Кашеваров.