Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление ВТБ 24 о банкротстве одного из бывших совладельцев Внешпромбанка Георгия Беджамова и ввел в отношении него начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов.



Суд включил задолженность перед банком в размере около 320 млн рублей в реестр требований кредиторов должника. Финансовым управляющим Беджамова утвержден арбитражный управляющий Михаил Марин. Его отчет суд назначил на 19 марта.

Беджамов, брат Ларисы Маркус (другой бывший совладелец Внешпромбанка), которая также ранее была признана банкротом, в настоящее время объявлен в международный розыск.