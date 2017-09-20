Ситуация с Бинбанком может спровоцировать кредитные организации, не являющиеся системно значимыми, обращаться к ЦБ за помощью через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), заявила вице-президент Moody's в России Ольга Ульянова.



В среду ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

«Случай Бинбанка может спровоцировать менее крупные кредитные организации, не входящие в системно значимые, обращаться в ЦБ за помощью через ФКБС», — сказала она.

Собственник ​Бинбанка попросил ЦБ о санации Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.