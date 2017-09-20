Витабанк с 20 сентября внес изменения в линейку вкладов.



Введены новые вклады — «Вита Доход» и «Вита Универсал», по «Пенсионному» понижена ставка и изменены условия пополнения.

«Вита Доход» открывается на 366 дней под 6,8% годовых.

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы принимаются в течение первых 30 дней с даты открытия счета. Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

«Вита Универсал» можно оформить также на 366 дней. Доходность составит 6,6% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Пополнение предусмотрено в течение 90 дней с даты оформления договора. По вкладу предусмотрены расходные операции до суммы неснижаемого остатка — 50 тыс. рублей.

Если средства находились на счете от 181 до 365 дней, при досрочном расторжении договора перерасчет процентов производится по ставке 4,6% годовых.

«По обоим вкладам проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

По вкладу «Пенсионный» (от 5 тыс. рублей, от 366 до 730 дней) процентная ставка составляет 6,5% годовых (вместо 6,65%). Дополнительные взносы принимаются в течение первых 180 дней с даты размещения средств (ранее — в течение 90 дней). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Кроме того, окончен прием средств во вклады «Всегда в плюсе», «Дольче Вита» и «Все включено».