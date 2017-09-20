Сбербанк в рамках развития линейки небанковских сервисов предлагает корпоративным клиентам воспользоваться новым инструментом для увеличения продаж — бесплатной CRM (системой управления клиентской базой).

Как отмечают в банке, во многих российских компаниях до сих пор информация о клиентах и продажах хранится в таблицах на компьютерах менеджеров. Работа с клиентами ведется не системно, сделки не доводятся до конца, теряются возможности для повторных продаж. Увольнение каждого из менеджеров может привести к потере базы клиентов и стать существенной проблемой для всего бизнеса.

«Система для управления клиентской базой CRM позволяет систематизировать всю информацию о клиентах, доводить сделки до конца и в конечном итоге увеличить продажи в компании, — подчеркивают в Сбербанке. — Можно настроить разные уровни доступа для сотрудников и защитить клиентскую базу от утечки».

Основной функционал CRM будет бесплатным. По мере необходимости можно подключить дополнительные функции и построить полный цикл работы компании в одной системе. Для подключения доступны все основные бизнес-приложения: документооборот, финансовый учет, бизнес-процессы, инструменты для коммуникации и маркетинга. Отличием сервиса от других CRM на рынке является отсутствие ограничений по количеству пользователей бесплатной версии, обращают внимание в «Сбере».

«Запуск подобных цифровых инструментов даст нашим клиентам, прежде всего представителям малого бизнеса, возможность избавиться от рутины, уменьшить объем бумажной работы, снизить издержки и отладить бизнес-процессы... В будущем подобные решения составят полноценную экосистему небанковских сервисов, способных удовлетворить все бизнес-запросы клиента», — комментирует старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб.



Оператором сервиса является компания FreshOffice. Начать бесплатно пользоваться сервисом CRM клиенты Сбербанка могут на сайте sb-crm.ru.

