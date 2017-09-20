Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не видит недобросовестной конкуренции в информации о проблемах у Бинбанка, однако призывает аккуратнее обращаться с информацией, которая может приводить к оттоку вкладов, заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
В среду газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что Центробанк может в четверг объявить о решении ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в Фонд консолидации банковского сектора. Позже ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка обратился в ЦБ по поводу возможной санации.
«Не будем горячиться, не всякая информация — это недобросовестная конкуренция. Давайте поймем, где нужно ограничить информационное поле, не создавать паники и в целом улучшать финансовый рынок. Потому что в данном случае он наиболее чувствителен к любой информации, особенно негативной», — заявил Кашеваров.
«И если даже кредитная организация чувствует себя в плюсе, то такая информация о тренде может просто подтолкнуть вкладчиков к оттоку вкладов и создать ту ситуацию, которой на самом деле не было. Поэтому очень важно обращаться с информацией аккуратно и бережно», — подытожил он.
ФАС в начале сентября уже рассматривала подобную ситуацию с письмом аналитика УК «Альфа-Капитал» клиентам компании, в котором было предупреждение о проблемах «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка.
Банк России может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 1 121,51 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,33 млрд, кредитный портфель — 160,33 млрд, обязательства перед населением — 533,72 млрд.