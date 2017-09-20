Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не видит недобросовестной конкуренции в информации о проблемах у Бинбанка, однако призывает аккуратнее обращаться с информацией, которая может приводить к оттоку вкладов, заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Кашеваров.



В среду газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что Центробанк может в четверг объявить о решении ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в Фонд консолидации банковского сектора. Позже ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка обратился в ЦБ по поводу возможной санации.

«Не будем горячиться, не всякая информация — это недобросовестная конкуренция. Давайте поймем, где нужно ограничить информационное поле, не создавать паники и в целом улучшать финансовый рынок. Потому что в данном случае он наиболее чувствителен к любой информации, особенно негативной», — заявил Кашеваров.

«И если даже кредитная организация чувствует себя в плюсе, то такая информация о тренде может просто подтолкнуть вкладчиков к оттоку вкладов и создать ту ситуацию, которой на самом деле не было. Поэтому очень важно обращаться с информацией аккуратно и бережно», — подытожил он.

ФАС в начале сентября уже рассматривала подобную ситуацию с письмом аналитика УК «Альфа-Капитал» клиентам компании, в котором было предупреждение о проблемах «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка.

​СМИ: ЦБ готовится объявить о санации Бинбанка Банк России может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.