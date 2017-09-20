ИТ Банк (Омск) с 20 сентября понизил ставки по вкладам в рублях. Максимальная ставка теперь составляет 7,25% (по депозиту «Срочный»).

Доходность «Выгодного» (от 15 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до трех лет) равна 6,75—7% годовых (прежде — 6,75—7,25%), а депозита «Срочный (в рублях)» (от 15 тыс. рублей на сроки от двух недель до трех лет) — 6,5—7,25% (ранее — 6,5—7,5%). Проценты по двум вкладам выплачиваются в конце срока.

«Элитный» (от 5 млн рублей на сроки от десяти дней до двух лет) размещается в данный момент под 6,75—7% годовых (против прежних 7—7,25%), а «Классический» (от 15 тыс. рублей на три, шесть месяцев, год, два года) — под 6,25—6,75% (вместо 6,25—7%). Проценты по ним выплачиваются ежемесячно либо капитализируются по желанию клиента.

Средства во вклад «Пенсионный» (от 15 тыс. рублей на сроки от месяца до трех лет) принимаются под 6,5—7% годовых (до этого — под 6,5—7,25%). Проценты ежеквартально капитализируются или выплачиваются по выбору клиента.



Все депозиты, кроме «Срочного» в рублях, пополняемые.