ИТ Банк (Омск) с 20 сентября понизил ставки по вкладам в рублях. Максимальная ставка теперь составляет 7,25% (по депозиту «Срочный»).
Доходность «Выгодного» (от 15 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до трех лет) равна 6,75—7% годовых (прежде — 6,75—7,25%), а депозита «Срочный (в рублях)» (от 15 тыс. рублей на сроки от двух недель до трех лет) — 6,5—7,25% (ранее — 6,5—7,5%). Проценты по двум вкладам выплачиваются в конце срока.
«Элитный» (от 5 млн рублей на сроки от десяти дней до двух лет) размещается в данный момент под 6,75—7% годовых (против прежних 7—7,25%), а «Классический» (от 15 тыс. рублей на три, шесть месяцев, год, два года) — под 6,25—6,75% (вместо 6,25—7%). Проценты по ним выплачиваются ежемесячно либо капитализируются по желанию клиента.
Средства во вклад «Пенсионный» (от 15 тыс. рублей на сроки от месяца до трех лет) принимаются под 6,5—7% годовых (до этого — под 6,5—7,25%). Проценты ежеквартально капитализируются или выплачиваются по выбору клиента.
Все депозиты, кроме «Срочного» в рублях, пополняемые.
АО «ИТ Банк» (бывш. ОАО «АКБ «Интернациональный торговый банк») — небольшой по размеру активов региональный банк, базирующийся в Омске. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование малого и среднего бизнеса, работа с ценными бумагами, привлечение средств населения во вклады.
В настоящее время основным акционером банка выступает ООО «Консультационная Фирма «Консалтинвест» (82,20%). Через эту компанию и напрямую бывший директор Департамента финансов Администрации города Омска Владимир Волков и действующий депутат Омского городского Совета, член совета директоров банка Юрий Федотов владеют 45,30% и 46,38% акций банка соответственно. Супруги Лариса и Валерий Зелинских совместно владеют 1,97% акций общества, Геннадий Корнев — 1,87%, Сергей Золотарев — 1,83%, Ольга Волкова — 1,25%, ООО «ИТ Капитал» — 0,27%, Евгений Лысак — 0,23%, братья Сергей и Андрей Кузьминых — по 0,05%. Оставшаяся часть акций (0,78%) принадлежит акционерам-миноритариям.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2017 года нетто-активы банка — 3,30 млрд рублей (336-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,58 млрд, кредитный портфель — 1,17 млрд, обязательства перед населением — 2,15 млрд.