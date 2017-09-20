Действия Банка России по оздоровлению крупных частных банков не приведут к огосударствлению банковского сектора. Такое мнение Банки.ру высказал глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.



«На какое-то время это происходит, если Банк России входит в капитал, но это не означает, что у нас появятся банки, которые будут позиционировать себя как банки с госучастием. Центробанк входит в капитал для поддержки, а потом, безусловно, они будут приватизированы, никто не собирается создавать 10 или 20 новых Сбербанков», — сказал Тосунян.

По его мнению, можно ожидать, что ЦБ примет положительное решение о санации Бинбанка. «Можно ожидать поддержки и рационального подхода, который не сводится к отзывам лицензии», — сказал глава АРБ.

«Панических настроений на банковском рынке не наблюдается, и при таком подходе их не может быть, так как мы видим, что ЦБ готов оказывать поддержку», — подчеркнул он.

В среду, 20 сентября, стало известно, что собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).