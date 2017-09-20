В Москве предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности ранее задержанному участнику организованной группы. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

«ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение мужчине, ранее задержанному по подозрению в организации незаконной банковской деятельности на территории столичного региона», — рассказал врио начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Сотрудники полиции установили, что фигурант вместе с сообщниками, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за вознаграждение в размере не менее 4% осуществлял нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию, открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, транзиту и обналичиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности злоумышленников превысил 12 млн рублей.

По данному факту главным следственным управлением столичного главка МВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы. Установлено, что задержанный является организатором противоправной деятельности. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.

